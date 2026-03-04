الديمقراطي الكوردستاني الإيراني يدعو إلى نظام فيدرالي في إيران

شفق نيوز- السليمانية

دعا نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض مصطفى مولودي، يوم الأربعاء، إلى اعتماد نظام ديمقراطي فيدرالي في إيران، مشيراً إلى أن الطبيعة المتعددة القوميات والمكونات في البلاد تجعل من الفيدرالية خياراً مناسباً لمستقبل النظام السياسي.

وقال مولودي، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية الكوردية التي تحظى بدعم شعبي تعمل من أجل إقامة نظام فيدرالي في إيران، ونسعى لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف أن الأرضية اللازمة لتأسيس نظام فيدرالي في إيران موجودة، موضحاً أن "إيران بلد واسع وكبير ومتعدد القوميات والمكونات، وهو ما يجعل الفيدرالية خياراً واقعياً لتنظيم النظام السياسي".

وأشار المسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني إلى أنه "إذا كان الهدف إقامة نظام ديمقراطي يستجيب لمطالب الشعب، فإن النظام السياسي في إيران يجب أن يكون ديمقراطياً فيدرالياً، كما هو الحال في عدد من الدول حول العالم".

وشدد مولودي على وجود سببين رئيسيين يدفعان نحو اعتماد الفيدرالية في إيران بعد النظام الحالي، قائلاً إن "الأول يتمثل في أن الشعب الكوردي يطالب بذلك ويجب توفير الأرضية لتحقيقه، أما الثاني فهو أن الإيرانيين في المركز إذا كانوا يريدون استقرار بلادهم فعليهم التفكير في هذا النظام".

ويأتي هذا الطرح في ظل تصاعد النقاش حول مستقبل إيران، عقب بدء عملية "الغضب الأسطوري" التي نفذتها الولايات المتحدة وأسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الآخرين في الجمهورية الإسلامية، ما فتح باب النقاش بشأن شكل النظام السياسي في البلاد.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولون في إدارته بشكل علني أن الحكومة الأميركية لا تتبنى، ضمن استراتيجيتها الوطنية، مهمة تغيير النظام أو بناء دولة جديدة في إيران.

وكان ترمب قد أعلن رغبته في تغيير النظام الإيراني، لكنه شدد على أن الخطوة الأنسب هي أن يتم التغيير من قبل الشعب الإيراني ومن داخل البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، سأل أحد الصحفيين ترمب عما إذا كان يدعم عودة رضا بهلوي إلى الحكم، فأجاب: "بعض الناس يحبون [رضا بهلوي]، لكننا لم نفكر في الأمر كثيراً. أعتقد أن شخصاً من داخل إيران قد يكون أكثر ملاءمة. لقد قلت ذلك من قبل يبدو أنه شخص جيد، لكنني أعتقد أن من الأفضل أن يكون هناك شخص من داخل البلاد ويتمتع حالياً بشهرة أو حضور".

وجاءت تصريحات ترمب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أثناء استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وكانت خمسة فصائل كوردية إيرانية معارضة تتمركز في إقليم كوردستان العراق قد أعلنت، في 22 شباط 2026، تشكيل "تحالف القوى السياسية لكوردستان إيران" بهدف توحيد المواقف.

وفي بيان حمل الرقم (1)، دعا تحالف القوى السياسية لكوردستان إيران القوات المسلحة في المناطق الكوردية إلى الانفصال عن النظام الإيراني وعدم تفويت ما وصفه بـ"الفرصة"، كما حثّ المواطنين على الابتعاد عن القواعد والمراكز العسكرية حفاظاً على سلامتهم.

واعتبر التحالف أن التطورات الجارية تمثل تحولات عميقة ناجمة عن سياسات طهران الإقليمية والملف النووي والصاروخي، مؤكداً أن الحرب ليست مواجهة بين الشعب الإيراني وأطراف خارجية بل نتيجة لسياسات النظام، وداعياً إلى اليقظة، وحماية المؤسسات الخدمية، وتجنب الفوضى وأعمال الانتقام، وتعزيز التضامن الاجتماعي.

وتزامن إعلان التحالف مع تصاعد التوترات داخل طيف المعارضة الإيرانية في الخارج، بما في ذلك خلافات علنية بين فريق يقوده رضا بهلوي وبعض المجموعات الكوردية الإيرانية.