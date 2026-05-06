الديمقراطي الكوردستاني الإيراني: طهران استهدفت بطائرتين مسيّرتين مخيماً قرب أربيل

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض للنظام في طهران، يوم الأربعاء، أن إيران شنت هجوماً بطائرتين مسيّرتين استهدف مخيم "گردەچاڵ" الخاص بعوائل الحزب بالقرب من مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر الحزب في بيان، اطلعت عليه وكالة وكالة شفق نيوز، أن "الهجمات استهدفت أماكن سكن العوائل المدنية، إضافة إلى المراكز الصحية والتربوية التابعة للحزب".

وأوضح ، أن "الهجوم جاء بعد ساعات قليلة فقط من هجوم إيراني آخر استهدف مخيم (سورداش) ضمن حدود محافظة السليمانية".

وأشار البيان إلى أنه "منذ بداية التوترات التي تشهدها المنطقة وحتى الآن، نفذت إيران أكثر من 114 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مقرات ومعسكرات الحزب".