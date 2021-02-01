سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني: الوفد الكوردي سيبحث الاتفاق النفطي مع رؤساء الكتل السياسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-01T11:38:02+0000
الديمقراطي الكوردستاني: الوفد الكوردي سيبحث الاتفاق النفطي مع رؤساء الكتل السياسية

شفق نيوز/ كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، يوم الاثنين، عن جولة سيجريها الوفد الكوردي برئاسة قوباد طالباني اثناء تواجده في بغداد، والتباحث مع رؤساء الكتل السياسية بشأن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.

وقال النائب عن الكتلة ديار برواري لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت الوفد الكوردي أكثر من ثلاث مرات، وأصبحت لديها رؤية واضحة ومعلومات عن مستحقات إقليم كوردستان والالتزامات بين حكومتي بغداد وأربيل".

وبين أن "الوفد الكوردي سيجري اليوم جولة أثناء تواجده ببغداد وسيلتقي قادة ورؤساء الأحزاب والكتل السياسية لإيضاح تفاصيل الاتفاق النفطي والالتزامات بين بغداد وأربيل قبل انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على قانون الموازنة العامة".

ويوم أمس الأحد وصل إلى العاصمة بغداد وفد كوردي برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، للتباحث بشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وأبرزها الاتفاق النفطي وحصة الإقليم في موازنة 2021.

related

بغداد واربيل يبحثان خياراتهما لحل المشكلات المالية بينهما

Date: 2020-06-24 19:02:21
بغداد واربيل يبحثان خياراتهما لحل المشكلات المالية بينهما

بغداد ترسل أكثر من مليار دينار مستحقات مالية إلى اربيل

Date: 2020-09-17 08:45:20
بغداد ترسل أكثر من مليار دينار مستحقات مالية إلى اربيل

طالباني يبدأ سلسلة من لقاءات دبلوماسية لإيضاح الموقف من حوارات اربيل وبغداد

Date: 2020-06-30 14:50:38
طالباني يبدأ سلسلة من لقاءات دبلوماسية لإيضاح الموقف من حوارات اربيل وبغداد

مقررات مجلس وزراء الاقليم تشكيل لجان للتفاوض مع بغداد وتأسيس مجلس خدمة

Date: 2019-07-30 17:32:52
مقررات مجلس وزراء الاقليم تشكيل لجان للتفاوض مع بغداد وتأسيس مجلس خدمة

السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

Date: 2019-09-24 15:28:52
السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

حكومة كوردستان الجديدة تتلقى دعماً أممياً للاستقرار ومعالجة القضايا العالقة

Date: 2019-07-10 18:22:04
حكومة كوردستان الجديدة تتلقى دعماً أممياً للاستقرار ومعالجة القضايا العالقة

أربيل وبغداد تشكلان لجنة حكومية مشتركة لحماية المنتج المحلي في العراق

Date: 2021-01-20 10:18:44
أربيل وبغداد تشكلان لجنة حكومية مشتركة لحماية المنتج المحلي في العراق

السفير الامريكي بأول اجتماع له مع بارزاني يبلغه امرا بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد

Date: 2019-06-15 18:55:25
السفير الامريكي بأول اجتماع له مع بارزاني يبلغه امرا بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد