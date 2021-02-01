الديمقراطي الكوردستاني: الوفد الكوردي سيبحث الاتفاق النفطي مع رؤساء الكتل السياسية

شفق نيوز/ كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، يوم الاثنين، عن جولة سيجريها الوفد الكوردي برئاسة قوباد طالباني اثناء تواجده في بغداد، والتباحث مع رؤساء الكتل السياسية بشأن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.

وقال النائب عن الكتلة ديار برواري لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت الوفد الكوردي أكثر من ثلاث مرات، وأصبحت لديها رؤية واضحة ومعلومات عن مستحقات إقليم كوردستان والالتزامات بين حكومتي بغداد وأربيل".

وبين أن "الوفد الكوردي سيجري اليوم جولة أثناء تواجده ببغداد وسيلتقي قادة ورؤساء الأحزاب والكتل السياسية لإيضاح تفاصيل الاتفاق النفطي والالتزامات بين بغداد وأربيل قبل انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على قانون الموازنة العامة".

ويوم أمس الأحد وصل إلى العاصمة بغداد وفد كوردي برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، للتباحث بشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وأبرزها الاتفاق النفطي وحصة الإقليم في موازنة 2021.