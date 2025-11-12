الديمقراطي الكوردستاني: الحزب بالمركز الأول في الانتخابات العراقية

شفق نيوز- السليمانية

أكد مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في "السليمانية – حلبجة - رابرين" علي حسين، يوم الأربعاء، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تصدّر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وحصل على المرتبة الأولى في عدد الأصوات.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الأول في العراق وقد حصل على المرتبة الأولى في عدد الأصوات"، موضحاً أن "أصوات الحزب في محافظة السليمانية ارتفعت بنحو 20 ألف صوت عن الانتخابات السابقة".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يخطُ نحو تشكيل الحكومة لأنه كان مقتنعاً بأنه سيحصل على مزيد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية"، مشيراً إلى أن "الخلافات بين الحزبين تعود إلى عام 1964، ولم نجنِ من تلك الحرب الأهلية سوى الأذى المتبادل".

كما أشار حسين، إلى أن "العمل المشترك بين ممثلي إقليم كوردستان في بغداد والإقليم يخدم مصلحة الجميع"، مؤكداً أن "أهالي السليمانية لا يكرهون الحزب الديمقراطي الكوردستاني بل ينتظرون منه الكثير، وأعتقد أن باب التعاون والانفتاح في هذه المنطقة بات قريباً".

وختم بالقول: "كحزب ديمقراطي كوردستاني نريد أن نعمل مع جميع الأطراف في بغداد، لكن بعض الأحزاب لا ترغب في ذلك، ومع ذلك سنبقى متمسكين بمبدأ الشراكة والعمل المشترك لخدمة إقليم كوردستان والعراق عامة".

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تخطي الحزب الديمقراطي حاجز المليون صوت، كنتيجة أولية، في الاقتراع العام، فيما هنأ رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بهذا الفوز.

وكانت مدن إقليم كوردستان، شاركت في عملية الاقتراع العام التي جرت في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وسط مشاركة مرتفعة نسبياً من قبل مواطني مدن الإقليم.