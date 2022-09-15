الديمقراطي الكوردستاني: الجهود متواصلة لتمديد عمر برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر ايمنيكي، يوم الخميس، أن الأطراف والأحزاب الكوردستانية تبذل الجهود في سبيل تمديد عمر الدورة الحالية لبرلمان كوردستان.

وقال ايمنيكي في تصريح للصحفيين من اربيل، إنه "كان من المهم لإقليم كوردستان ألا يتمَّ تمديد عمر الدورة الحالية لبرلمان كوردستان كما حصل في الدورات السابقة لكن للاسف لم يحدث ذلك".

وأضاف ان الجهود ستتواصل لايجاد سبيل اخر من اجل ان يمدد البرلمان عمره التشريعي بهدف التوصل الى اتفاق حول تعديل قانون الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء"، كاشفا أنه "قد انعقد اجتماع يوم أمس في رئاسة الإقليم بهذا الصدد".

وتابع ايمنيكي بالقول، إن "المناقشات مستمرة حول الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة التي يوجد عليها آراء مختلفة من قبل الأحزاب واتصور هذا الأمر ماضيا الى الحل وهناك تفاهم جيد".