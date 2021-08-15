الديمقراطي الكوردستاني: الجهود كافة لحماية مصلحة شعب كوردستان ووحدته وكيانه

شفق نيوز/ قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، أنه لن يتنازل عن حقوق شعب كوردستان، وذلك في بيان في ذكرى مرور 75 عاما على تأسيسه.

وذكر الحزب في بيان، انه بذل الجهود كافة، وسخر كل طاقاته عبر تاريخه، في سبيل توحيد وحدة الصف الكوردستاني.

ولفت إلى أنه أشعل جذوة الأمل بعد الخيبة التي أصابت شعب كوردستان عقب الحرب العالمية الثانية، فتأسيس الحزب جاء بناء على أفكار الزعيم القومي الخالد مصطفى بارزاني، وعدد من المخلصين من أفراد شعبنا، والذين تحولوا الى نبراس يضيء الطريق أمام أبناء شعبنا كافة".

وأضاف أن "استراتيجية الرئيس مسعود بارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائمة على أساس تسخير كافة الطاقات والمقدرات في سبيل حماية مصلحة شعب كوردستان، كما أن الحزب بذل الجهود كافة من أجل التكاتف وتحقيق وحدة الصف الكوردستاني، وذلك كي نحمي جميعا هذا الكيان السياسي ونديره سوية ونحمي حقوق كافة المكونات من الكورد والتركمان والسريان والآشوريين".

وأشار بيان الحزب إلى أنه "منذ تأسيس البرلمان وحكومة اقليم كوردستان فإننا نوجه جهودنا دوما من أجل علاقات حسنة مع دول الجوار وعلى أساس المصالح المشتركة والدفع نحو الحلول السلمي واللجوء الى الحوار في حل كافة القضايا ودعونا كافة الأطراف السياسية في الأجزاء الاخرى من كوردستان الى احترام سيادة الاقليم والالتزام بالقوانين والاعراف والمواثيق الدولية وعدم الإضرار بأي دولة جارة انطلاقا من أراضي الاقليم".