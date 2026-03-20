الديمقراطي الكوردستاني: التصعيد الإقليمي يُرجئ مفاوضات تشكيل حكومة الاقليم

توقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشتيوان صادق، يوم الجمعة، استئناف مباحثات تشكيل حكومة إقليم كوردستان فور تراجع حدة التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وقال صادق، في تصريحات للصحفيين عقب أدائه صلاة العيد في أربيل، إن الحزب "استنفد الجهود" اللازمة لتمهيد الطريق أمام ولادة الحكومة الجديدة، معرباً عن أمله في عودة الأطراف السياسية إلى طاولة المفاوضات بعد انجلاء غبار "المواجهة الراهنة" في المنطقة.

وأضاف القيادي أن تطلعات شعب كوردستان، التي تجلت في صناديق الاقتراع، تفرض الإسراع في تشكيل حكومة قوية تلبي الطموحات، مشيراً إلى أن الظرف الأمني الاستثنائي هو العائق الأساسي أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية في الوقت الحالي.

ويعيش إقليم كوردستان حالة من الانسداد السياسي إثر تأخر تشكيل الحكومة الجديدة منذ انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وسط تحذيرات متواترة أطلقتها قوى سياسية حيال تداعيات هذا الإرجاء على الاستقرار الأمني والمعيشي كافة.