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الديمقراطي الكوردستاني: التحقيقات مع منفذي الاعتداءات ضد مقراتنا "غير كافية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-04T11:39:48+0000
الديمقراطي الكوردستاني: التحقيقات مع منفذي الاعتداءات ضد مقراتنا "غير كافية"

 شفق نيوز/ أكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، أن التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ هجمات على مقرات الحزب "غير كافية"، مشيرا إلى تعرض مقرات الديمقراطي الكوردستاني الى 70 هجوماً خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث باسم الكتلة بيشوا هورامي عند زيارته لمحافظة السليمانية مع أعضاء من البرلمان الكوردي واجتماعه بالاجهزة الامنية فيها، إن "المقرات الحزبية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تتعرض للاطلاقات النارية ونحن زيارتنا أتت بالصدد في توضيح الاسباب والعلاج".

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب برلمان كوردستان، أنه "خلال الفترة الماضية تعرضت مقرات الحزب الى 70 هجوماً من قبل أناس مختلفي التوجه ومنهم تابعين لأحزاب معينة".

وتابع هوراماني، أن "اجتماعاتنا مع الأجهزة الأمنية في السليمانية اظهرت ان التحقيقات الجارية للمتهمين غير كافية ويجب محاسبتهم ووضع حد لتلك التصرفات غير الصحيحة".

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