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الديمقراطي الكوردستاني الايراني يتهم طهران باختطاف وقتل احد قيادييه في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-07T14:57:12+0000
الديمقراطي الكوردستاني الايراني يتهم طهران باختطاف وقتل احد قيادييه في اربيل

شفق نيوز/ اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني، اليوم السبت، طهران باختطاف وقتل عضو لجنته المركزية موسى باباخاني في اربيل.

وجاء في بيان للحزب ورد لوكالة شفق نيوز، ان عضو اللجنة المركزية للحزب موسى باباخاني قتل على يد "ارهابيي الجمهورية الاسلامية الايرانية" في مدينة اربيل.

واضاف البيان ان "باباخاني تم خطفه يوم الخميس الماضي من قبل ارهابيين تابعين للجمهورية الاسلامية وتم اليوم السبت العثور على جثته وعليها اثار تعذيب شديد، في غرفة بفندق (گولى سليماني) في مدينة اربيل".

واشار البيان الى ان "باباخاني من اهالي كرماشان (كرمنشاه) من مواليد 1981 وانضم لصفوف الحزب الديمقراطي عام 1999"، مضيفا انه "كان بيشمركة ذا فكر وايمان ودائم الحركة، واستطاع اجتياز جميع الرتب الى ان تم اختياره في المؤتمر 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني (الايراني) عضوا للجنة المركزية للحزب".

وذكر البيان انه "فضلا عن الاسى لمقتل هذا الكادر القيادي للحزب، فانه يشاطر  احزان ذويه ورفاقه"، مشيرا الى ان "الحزب سيقوم بتقديم معلومات اضافية بشأن الحادث وكذلك تفاصيل حياته ونضاله ومقتله كاحدث ضحية للارهاب الايراني في بيان لاحق للرأي العام".

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