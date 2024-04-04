الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني يجدد الثقة بـ"كاكه حمه" سكرتيرا للحزب ويقصي شقيقه الوزير

شفق نيوز/ اختتم اليوم الخميس في "كوله خان" المؤتمر الثامن للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني بتجديد الثقة بسكرتيره الحالي محمد الحاج محمود المعروف لدى الأوساط الكوردية بـ"كاكه حمه".

و قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر عقد بحضور عدد كبير من أعضاء الحزب، فيما تم إبعاد نائب رئيس الحزب وعدد من الأعضاء القياديين ، وتمت اعادة انتخاب "كاكه حمه" سكرتيرا للحزب.

وأضاف كما و انتخب الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني 50 عضوا لمجلس قيادته، و10 أعضاء احتياطيين.

وألقى محمد حاج محمود كلمة في مؤتمر الحزب، وقال إن هذا المؤتمر ينعقد في وضع حساس وحاسم، لذا فإن المؤتمر له أهميته الخاصة.

وأشار إلى إن المؤتمر السابع لحزبه انعقد منذ عامين، لكن بسبب استغلال بعض "المخربين" للحزب حسب وصفه لمصالحهم الخاصة تم اقصاؤهم من الحزب، وتنظيم المؤتمر الثامن لإصلاح وتنظيم العمل والقضاء على الفساد.

وعلى الجانب الآخر يقول عبد الله الحاج محمود وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم، وبعض أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني المبعدين عن الحزب ، إن مؤتمر الحزب اليوم غير قانوني ومستقبل الحزب سيؤدي إلى طريق مغلق وغير مؤكد.

وقال عبد الله حاج محمود وبعض أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني الذين تم عزلهم من مناصبهم بقرار من محمد حاج محمود سكرتير الحزب، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن عقد هذا المؤتمر هو بمثابة مسرحية لا أساس لها من الصحة، مشيرين إلى أن مؤتمر اليوم سينهي مبادئ العمل المشترك، ويقود الحزب نحو طريق غامض ومغلق، لذا سيكون لديهم أجندة في المرحلة المقبلة لمواصلة النضال.

وتأسس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني على يد محمود عثمان وعدنان مفتي و رسول مامند في العام 1976، وفي العام 1979، وانفصل بعض أعضائه عن الاتحاد الوطني الكوردستاني وانضموا إلى الحزب الاشتراكي الكوردستاني أحدهم السكرتير الحالي للحزب.