الدولار يرتفع مجددا وبورصة السليمانية تبين الأسباب

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم سوق البورصة في السليمانية، كوران جبار، يوم الاثنين، أسباب ارتفاع سعر الدولار في الأسواق بداية هذا الاسبوع.

وقال جبار في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "سعر صرف الدولار ارتفع هذا اليوم ليتجاوز 145 الف دينار لكل 100 دولار، وهذا يعود لسببين، الأول يتعلق بالحوالات المالية للماستر كارت الذي تم اصداره من المصارف الحكومية للمواطنين ومن ضمنهم سكان إقليم كوردستان، حيث اصبح باستطاعة كل مواطن تحويل الدولار عن طريق تلك الكارتات بقيمة السعر الحكومي وهذا يمثل قرابة 70 مليون دولار يومياً".

واضاف "اما السبب الثاني فيتعلق بكميات ضخ العملة من قبل البنك المركزي العراقي ففي الاسبوع الماضي ضخ البنك قرابة 700 مليون دولار وفي الاسبوع الاسبق ضخ البنك 850 مليون دولار للحوالات والنقد لكن الآن قل ضخ الدولار في الأسواق ما ادى الى زيادة الطلب".

وأوضح جبار أن "البنك المركزي يعتمد الان على نظام SRS الذي يراقب الكارتات الإلكترونية ويضمن عدم التلاعب الأموال التي تخرج خارج البلاد".

وحول اتفاق الخزانة الأمريكية مع البنك المركزي العراقي، أكد جبار ان "الاتفاق اثمر بصورة واضحة خصوصا وانه سابقا كان لا يستطيع عدد من المواطنين تحويل الأموال إلى الخارج باستثناء بعض المصارف الخاصة لكن الان بإمكان نحو 1300 مواطن يستطيع شراء الدولار بالتسعيرة الحكومية والتعامل بها خارج البلاد للضرورات التجارية او الصحية".