الدولار والسياسة يشلان الحركة التجارية في السليمانية

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية وصفي خليل، اليوم الاثنين، أن تقلبات سعر الدولار أثرت على الحركة التجارية بصورة كبيرة .

وقال وصفي خليل في تصريح خاص لـ شفق نيوز إن أي حالة عدم استقرار سياسي او اقتصادي او اجتماعي أو أمني يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية في اي منطقة .

وأضاف، "الآن العراق والاقليم يعيشان حالة من عدم الاستقرار على المستوى السياسي والاقتصادي بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف في بغداد من جهة، وبين الأطراف السياسية في كوردستان من جهة اخرى، ما انعكس بصورة كبيرة على الحركة التجارية".

وحول تقلبات سعر الدولار وتأثيراتها على الحركة التجارية، أوضح، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، أن لتلك التقلبات وقع كبير على الحركة التجارية بسبب ان جميع عمليات التبادل التجاري تتم بالدولار وعدم استقرار سعر الدولار يعني عدم استقرار الحركة التجارية .

وعن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، بين وصفي أن عمليات التبادل التجاري مع ايران سنويا تصل إلى 8 ملايين دولار، وكل تلك التعاملات هي بالدولار فتأثر تلك العقوبات هو تأثر كبير وواضح.