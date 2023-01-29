الدولار بسعر البنك المركزي العراقي للسياح في كوردستان

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي بريار رشيد، اليوم الأحد، عن آلية حصول السياح في أقليم كوردستان على عملة الدولار الأمريكي في مطاري أربيل والسليمانية، وفق سعر صرف البنك المركزي العراقي.

وقال رشد وهو نائب عن محافظة السليمانية، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي العراقي أصدر تعليمات إلى المصرف العراقي للتجارة بفتح مكاتب مبيعات بالدولار في كل من مطاري السليمانية وأربيل".

واضاف رشيد، أن "كل سائح سيحصل على 5000 آلاف دولار بالسعر الرسمي 147000 الف دينار مقابل كل 100 دولار، على أن يكون لدى المواطن جواز سفر وتأشيرة صعود، عند شراء الدولار"، مؤكدا "سنواصل جهودنا حتى نقدم الدولار بأسعار رسمية للتجار وشركات الأغذية والأدوية".