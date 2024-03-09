الدفاع المدني: 16 فريق إطفاء تمكن من السيطرة على حريق الصناعة الشمالية في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل، يوم السبت، عن تمكن 16 فريق إطفاء من السيطرة على الحريق في المخزن الواقع في المنطقة الصناعية الشمالية في أربيل، مؤكدة أن الحادث لم ُيخلِّف سوى أضرار مادية.

وقال المتحدث باسم المديرية كاروان علي في تصريح للصحفيين اليوم، إنه "للأسف كان الحادث كبيراً وخطيراً للغاية، قسّمنا فرقنا إلى 16 فريقًا، وتمّكنا من السيطرة على الحريق خلال ثلاث ساعات".

وأوضح أن "عملنا الحالي هو السيطرة على تسرب الوقود الذي تراكم وبقي في المخزن"، مردفا بالقول، إنه "لحسن الحظ أن الحادث لم يسفر عن أضرار بشرية بل مادية فقط".

وأضاف علي أنه لغاية لم يعرف السبب الحقيقي لاندلاع الحريق، مشيرا الى تشكيل لجنة فنية للتحقيق في الحادث، والكشف عن سبب وراء وقوعه وحجم الأضرار المادية الناجمة عنه.

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني، القول إنه "كانت هناك مواد بناء وبضائع في المستودع مثل: القطران، والبخاخات ومواد بلاستيكية أخرى، وكان هناك أيضًا خطر على المناطق المحيطة بالمخزن، لو لم تكن لدينا هذه السرعة في السيطرة لأنتشر الحريق لأنه كان في ذروته"، مستدركا القول: لكننا تمكنا من السيطرة على الحادث في غضون ثلاث ساعات ومنع الأخرى الأخرى من الاحتراق".