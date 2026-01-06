الدفاع المدني ينقذ 70 شخصاً حاصرتهم الثلوج شمال أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في إدارة منطقة "سوران" المستقلة شمال أربيل، الرائد روند مقداد، يوم الثلاثاء، بأن فرق المديرية تمكنت من إنقاذ قرابة 70 شخصا، بينهم سائحون وعناصر من قوات البيشمركة، بعد أن حاصرتهم الثلوج الكثيفة التي تساقطت مؤخرا في أقضية ونواحي المنطقة.

وقال مقداد في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، : "لقد واجهنا عدة حالات إنقاذ مختلفة وصعبة، خاصة في حدود قضاء (سيده كان)، بسبب كثافة تساقط الثلوج هناك".

وأضاف: "تمكنا من إنقاذ سبعة سائحين دخلوا إلى حدود المنطقة، حيث توجهت فرقنا إليهم مشيا على الأقدام بعد أن تعذر الوصول إليهم بالعجلات بسبب سوء حالة الطقس".

وتابع: "كما أنقذنا 21 شخصا آخر كانوا عالقين في الثلوج بالقضاء المذكور، حيث بذلت الفرق جهودا مكثفة لتأمينهم".

وبحسب مقداد، فقد "تمكنت فرق الدفاع المدني أيضا من إنقاذ 35 شخصا من أهالي القرى الحدودية في القضاء، الذين تقطعت بهم السبل جراء الهطول الكثيف للثلوج".

واختتم مقداد حديثه بالقول: "وفي قضاء ميركسو، تمكنت فرقنا من إنقاذ 6 عناصر من قوات البيشمركة".

وتعرضت المناطق الجبلية، ولا سيما تلك التابعة لمحافظة أربيل، منذ نهاية الشهر الماضي، لموجة تساقط ثلوج كثيفة، أدت إلى تراكمات تجاوزت 30 سنتيمترا في عدة مناطق، مما سبب عرقلة التنقل في بعض الطرق الرئيسية.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة التابعة لوزارة الداخلية في إقليم كوردستان، في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بفقدان أثر ثمانية أشخاص، بالإضافة إلى محاصرة فريق لتسلق الجبال نتيجة موجة الثلوج والظروف الجوية القاسية في منطقة "سيدكان".

وفي غضون ذلك، أغلقت الانهيارات الصخرية طريق "هيبة سلطان" في قضاء كويسنجق بمحافظة اربيل.