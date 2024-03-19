الدفاع المدني ينقذ أكثر من 100 شخص حاصرتهم السيول في دهوك

شفق نيوز/ أعلن الدفاع المدني في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إنقاذ أكثر من 100 شخص حاصرتهم السيول في المدينة.

وقال العقيد بيوار عبدالعزيز المسؤول في قسم الإعلام بدائرة الإطفاء في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الانقاذ تمكنت منذ صباح اليوم وحتى الان من انقاذ اكثر من 100 شخص كانوا عالقين داخل منازلهم أو سياراتهم بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظة دهوك".

وأضاف العقيد بيوار ان "اكثر من 100 منزل تضرر وتم تدمير حوالي 10 منها بالكامل كما وتم اخلاء العشرات من المنازل الأخرى القريبة من نهر هشكرو ومناطق أخرى".

وأشار الى أن "العشرات ممن تركوا منازلهم يقيمون الان في مدارس وفنادق تم تخصيصها لايوائهم من قبل الحكومة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، توفي شخصين نتيجة للفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة دهوك.

وقال العقيد بيوار عبد العزيز، المسؤول الإعلامي في دائرة إطفاء دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "السيول في مدينة دهوك جرفت شخصين في منطقة نزراكي داخل المدينة ما أدى إلى وفاتهم"، مشيراً إلى أن "أكثر من 20 منزلاً تضررت بشكل كامل وعشرات السيارات تأثرت جراء الفيضانات في مناطق متعددة داخل المدينة"..