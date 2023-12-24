الدفاع المدني يكشف تفاصيل جديدة عن حريق عنكاوا

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن سبب الحريق الذي اندلع في بناية مشيدة حديثا هو احتراق خزانين اثنين من مادة زيت الغاز (الگاز).

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحريق سببه اشتعال مادة زيت الغاز (الگاز) في خزانين اثنين في البناية.

وكانت مديرية الدفاع المدني في أربيل قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، اندلاع حريق كبير في بناية حديثة بمنطقة عنكاوا، مشيرة إلى أن شخصين على الأقل أصيبا في الحادث.