الدفاع المدني يسجل انخفاضاً بحوادث الحرائق خلال 2025 في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم الاثنين، تسجيل انخفاض واضح في عدد حوادث الحرائق والخسائر المادية خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وقال مسؤول إعلام المديرية، العقيد ريبوار عبدالعزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "عام 2024 شهد تسجيل أكثر من 2000 حادث حريق ضمن حدود محافظة دهوك وضواحيها، بينما انخفض العدد في عام 2025 إلى 1418 حادثا، جميعها تقع ضمن مسؤولية مديرية الدفاع المدني في دهوك".

وأضاف: "من بين هذه الحوادث، سجّلت 408 حالات متنوعة شملت المباني والمخابز ومحطات الوقود والسيارات والمنازل، في حين بلغ عدد حرائق الأدغال والغابات والمحاصيل الزراعية وبقايا الحصاد 1010 حوادث، تمت السيطرة عليها بالتعاون بين الدفاع المدني وشرطة الغابات وقوات بيشمركة حماية البيئة".

وفيما يخص الخسائر البشرية، أشار إلى "وفاة 16 مواطنا خلال عام 2025، منهم 10 حالات نتيجة الحروق و6 حالات غرق في الأنهار والسدود".

ولفت عبد العزيز، إلى إصابة 8 مواطنين بحروق جراء حوادث مختلفة، حيث تم إنقاذهم ونقلهم إلى مستشفى الحروق، إضافة إلى إنقاذ 14 مواطنا من حوادث الغرق أو من داخل المركبات نتيجة الحوادث المرورية.

وبشأن الخسائر المادية، أكد عبدالعزيز أن "مجموع الخسائر المسجلة خلال عام 2025 بلغ 6 مليارات و591 مليون دينار".

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في إقليم كوردستان، أعلنت أمس الأحد، تسجيل أكثر من 9 آلاف حادث حريق خلال العام الماضي 2025، فيما أكدت مصرع 85 شخصاً جراء حوادث مختلفة، فيما أشارت إلى إنقاذ أكثر من ألف شخص.