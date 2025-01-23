الدفاع المدني يخمد حريق "إسكان تاورز" في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني بأربيل، مساء الخميس، بإخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع سكني وسط المدينة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في أحد طوابق مجمع إسكان تاورز، وسط مدينة أربيل، من دون أي خسائر بشرية.

وأضاف المصدر، أن "الحريق تسبب بحالات اختناق لثلاثة أشخاص، وخسائر مادية جسيمة، من دون سقوط ضحايا".

وكان حريق كبير نشب في أحد طوابق مجمع إسكان تاورز، وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.