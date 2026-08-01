الدفاع المدني: نحو 700 حريق في أربيل منذ بداية العام الحالي

شفق نيوز - أربيل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل نحو 700 حادث حريق في المحافظة منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن، بينها احتراق 87 سيارة.

وقال المتحدث باسم المديرية، شاخوان سعيد، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن المصفاة النفطية التي اندلع فيها الحريق اليوم في ناحية "شمامك" لم تكن مرخصة بشكل رسمي، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت وفي وقت قياسي من محاصرة النيران وإخماد الحريق بالكامل.

وكشف سعيد عن إغلاق 20 مصفاة نفطية غير مرخصة رسمياً في منطقة "قوشتبه"، مؤكداً أن المديرية ماضية في إغلاق جميع المستودعات والمصافي النفطية المخالفة للتعليمات.

وشدد المتحدث باسم الدفاع المدني على فرض عقوبات صارمة بحق المنشآت والمراكز التجارية والمحال والأسواق التي لا تلتزم بشروط ومتطلبات السلامة والوقاية.