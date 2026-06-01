الدفاع المدني في كوردستان: 23 حالة غرق و97 فريقاً بحالة تأهب

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وضع 97 فريقاً متخصصاً في حالة تأهب قصوى بجميع المناطق، ضمن إجراءات احترازية مشددة لمواجهة مخاطر الحرائق وحماية البيئة مع حلول موسمي الربيع والصيف، مؤكدة تسجيل 23 حالة غرق منذ بداية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، سركوت كارش، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المديرية وبتوجيهات من وزارة الداخلية، اتخذت سلسلة من التدابير الوقائية لمواجهة مخاطر اندلاع الحرائق، ولا سيما في ظل زيادة الغطاء النباتي (الأعشاب) نتيجة غزارة الأمطار هذا العام، بالتزامن مع موسم الحصاد".

وأشار كارش، إلى توزيع 97 فريقاً للدفاع المدني على جميع مناطق الإقليم لضمان سرعة الاستجابة، مؤكداً في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وكشف المتحدث عن إلقاء القبض على 8 سائحين عرب خلال عطلة العيد بتهمة إشعال النيران (الأرجيلة) في جبل سيد صادق بمحافظة حلبجة، مشيراً إلى الإفراج عن 3 منهم، فيما ما يزال الخمسة الآخرون رهن الاحتجاز القانوني.

وشدد كارش، على منع المزارعين منعاً باتاً من حرق بقايا المحاصيل في أراضيهم لأغراض التنظيف، مؤكداً أن "من يقدم على هذا الفعل سيُعامل بوصفه مرتكباً لمخالفة قانونية".

كما دعا المزارعين إلى "اعتماد أسلوب خطوط النار (عزل الأراضي) وسيلةً بديلة وآمنة لحماية محاصيلهم.

وفي ملف آخر، أعربت مديرية الدفاع المدني، عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات حوادث الغرق، إذ سُجلت 23 حالة وفاة غرقاً منذ بداية العام، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 111 شخصاً، واصفةً هذه الأرقام بأنها "مرتفعة جداً" مقارنة بالفترات السابقة.