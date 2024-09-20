الدفاع المدني في أربيل يخمد حريقاً اندلع بمركز تجاري

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن إخماد حريق اندلع في أحد المراكز التجارية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم داخل مخزن مركز (تيم مارت) التجاري في أربيل".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها"، مشيرة إلى أن "الحريق تسبب بإتلاف ثلاث مولدات كهربائية وأضرار مادية أخرى دون تسجيل إصابات بشرية".