الدفاع المدني في السليمانية: 147 حريقاً خلال شهر واحد بخسائر مليونية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، يوم الخميس، تسجيل 147 حادث حريق خلال شهر أيار/مايو الماضي ضمن حدود المحافظة، أسفرت عن وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين، فيما بلغت الخسائر المادية نحو 400 مليون دينار.

ووفقاً لإحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، استجابت فرق الدفاع المدني خلال الشهر الماضي لـ70 حادثة إنقاذ وإغاثة متنوعة، وتمكنت من التعامل معها والسيطرة عليها خلال فترات زمنية قياسية.

وبيّنت الإحصائية أن الحرائق المسجلة توزعت بواقع 23 حريقاً في المنازل، و21 حريقاً للمركبات، و9 حرائق في المحال التجارية، إضافة إلى حريقين لدراجات نارية، فضلاً عن 92 حالة حريق للأعشاب والأحراش، تمكنت فرق الإطفاء من احتوائها ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

وفي مجال الإنقاذ، نفذت فرق الدفاع المدني والغواصون عدداً من المهام الميدانية، شملت التعامل مع خمس حوادث انقلاب أو تصادم مركبات، وثلاث حالات غرق وإنقاذ من المسطحات المائية، إلى جانب أربع عمليات إنقاذ لأشخاص عالقين أو سقطوا من أماكن مرتفعة.

وأكدت المديرية في ختام بيانها أن التحقيقات الفنية أظهرت أن الأعطال الكهربائية وتسربات الغاز شكّلت السبب الرئيس لأكثر من نصف حوادث الحريق المسجلة خلال الشهر الماضي، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للحد من تكرار هذه الحوادث.