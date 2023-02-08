الدفاع المدني في السليمانية ينشر جملة تعليمات للوقاية من الزلازل

شفق نيوز/ نشرت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، جملة من التعليمات للوقاية من مخاطر الزلازل.

وقال الرائد ئارام علي المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "اتباع ارشادات السلامة العامة ستجنب الكثير من الأضرار الناجمة من الزلازل والكوارث، وهذا يتطلب الالتزام بالتعليمات الوقائية للحفاظ على أرواحنا وممتلكاتنا".

واضاف، أنه "يتعين على المواطنين اخلاء المنازل والمباني السكنية فور وقوع الزلازل والوقوف في الساحات الخالية، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية بمسافة آمنة عند اخلاء المنازل، وعدم الصعود على أسطح المنازل والمباني المختلفة إطلاقاً، والابتعاد عن الاسيجة الخارجية لسطوح المنازل والشرفات والمسقفات المختلفة ولوحات الاعلانات المعلقة على المباني العالية، والابتعاد عن الأعمدة والاسلاك الكهربائية والأشجار العالية المتيبسة، و في حال حصول الانهيارات وخصوصاًً في الابنية العالية (لا سمح الله)) فعليهم الابتعاد قدر المستطاع عنها تحسباً لحصول انهيارات تسلسلية".

وتابع، علي "يجب إيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف والابتعاد عن الوقوف أعلى وأسفل الجسور أو المباني العالية أو داخل الانفاق، وعلى موظفي دوائر الدولة أن يكونوا هادئين وغير فزعين في اخلاء دوائرهم وعدم التدافع على المخارج، و اذا كان الشخص خارج المنزل يجب ألّا يتحرك مسافات طويلة من أجل البحث عن الساحات الخالية وبعد الانتظار قليلاًً يجب العودة الى المنزل".

وبين انه "من الضروري الابتعاد عن العمارات السكنية والابنية متعددة الطوابق لأنها تتأثر أكثر بالهزة الأرضية، وعدم استخدام المصاعد الكهربائية لأنها قد تتعطل أو قد تسقط وخصوصاًً اذا انقطع التيار الكهربائي عنها، و عند انتهاء الهزة الأرضية يجب الانتظار قليلاً في مكانك لأنه قد يرافق انتهاء الهزة حدوث هزات أرتدادية أخرى، وكذلك الابتعاد عن الشواطئ لأنه قد يرافق الهزات الأرضية موجات عالية(تسونامي)، و على أصحاب المعامل اخلاء العمال وأطفاء التيار الكهربائي وغلق صمامات قناني الغاز".