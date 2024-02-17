الدفاع المدني: حريق مبنى مجلس وزراء الإقليم ناجم عن انفجار سخان للماء واسطوانة غاز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل، يوم السبت، أن حادث الحريق الذي اندلع في مجلس وزراء إقليم كوردستان ناجم عن انفجار ساخن ماء بقسم المطعم داخل المبنى.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد منتصف الليلة الماضية وعند الساعة (50-12) دقيقة، تلقت غرفة التحكم في مديريتنا بلاغا بوقوع حادث حريق داخل مبنى مجلس الوزراء في محافظة اربيل، لتصل فرقنا على الفور إلى مكان الحادث.

وأضاف البيان أنه بعد السيطرة على الحريق ، تبين أن سبب الحريق هو انفجار سخان للماء في قسم المطعم مما تسبب ايضا بانفجار إحدى اسطوانات الغاز، و لحسن الحظ لم تقع إصابات. ولم يكن هناك سوى أضرار مادية طفيفة وبفضل موظفينا تم التمكن من السيطرة على الحريق في وقت قصير.