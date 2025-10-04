الدفاع المدني تكشف سبب اندلاع الحريق الكبير بمحطة وقود في اربيل

شفق نيوز - أربيل

عزت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، سبب اندلاع الحريق الكبير في محطة لتعبئة الوقود في حي "فرمان بران" الى عدم الالتزام بإجراءات السلامة.

وشدد المتحدث باسم المديرية المقدم شاخوان سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، على ضرورة أن يلتزم أصحاب محطات تعبئة الوقود بتلك الاجراءات.

وأضاف أن حادث الحريق الذي وقع اليوم اقتصر على الاضرار المادية فقط، مؤكدا أن مديرية الدفاع المدني تتابع محطات الوقود بشكل متواصل.

واعلن المتحدث انخفاض معدلات الحرائق في اربيل 40% هذا العام مقارنة في العام الماضي، مبينا أنه في العام الماضي كانت لدينا 16 حادث حريق لمحطات وقود ومستودعات، بينما هذا العام ومع حريق اليوم سجلنا أربع حالات فقط.

وفي وقت سابق من اليوم اندلع حريق ضخم في محطة وقود بحي "فرمانبران" السكني ناجم عن انفجار مستودع لخزن الغاز أثناء عملية التفريغ مما أسفر عن حدوث انفجار هائل أحدث فزعا بين سكان المنازل القريبة من الحادث وتحطم زجاج النوافذ فيه.

هذا وقد توجهت نحو 15 فرقة اطفاء الى مكان الحادث وقد تمكنت من إخماد الحريق الذي اتى على محطة تعبئة الوقود بشكل كامل.