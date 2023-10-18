الدفاع المدني بأربيل: أكثر من مليار دينار وعشرات الوفيات خسائر بحوادث خلال 2023

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الأربعاء، احصائية الحوادث للعام الحالي في المحافظة، وفيما بينت ان الخسائر تجاوزت مليار مليار ونصف المليار دينار، أكدت تسجيل نسب حوادث قياسية هذا العام.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية المقدم كاروان ميراودلي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "خلال السنة الحالية سجلت المديرية 1711 حادث حريق في حدود محافظة اربيل، حيث كانت 298 حالة حريق لمنازل، وحالة حريق واحدة لمحطة وقود، و 19 حالة حريق لمبانٍ، و 12 حالة حريق للأفران، و 266 حالة حريق للسيارات، و9 حالات حريق لمبانٍ حكومية، وحالتي حريق لأماكن دينية، و37 حالة حريق مولدات كهربائية، و91 حالة حريق محال تجارية، و 143 حالة حريق لمزارع، و14 حالة حريق معامل، وغيرها من حالات الحريق".

وأضاف أن "الأضرار المادية الناجمة عن هذه الحرائق تقدر بمليار، و 568 مليوناً ، و750 الف دينار عراقي"، مبينا ان "40 بالمئة من هذه الحوادث كانت بسبب التماس الكهربائي اضافة الى تسجيل 15 حالة وفاة و 84 حالة اصابة خلال الحرائق لغاية الان".

وحول حوادث الغرق أوضح ميراودلي أن "هذه السنة كانت الأكثر تسجيلا لحوادث الغرق حيث تم تسجيل 25 حالة وفاة غرقا من مجموع 114 حالة وفاة في عموم الاقليم اضافة الى انقاذ 68 شخصا من الغرق".