الدفاع المدني بأربيل: أسباب حريق شارع 60 غير معروفة ولا توجد خسائر بشرية

شفق نيوز/ قالت مديرية الدفاع المدني في أربيل، يوم الثلاثاء، إن الحريق الذي اندلع في مجموعة من محال كماليات السيارات لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأشارت المديرية لوكالة شفق نيوز، إلى أن أسباب الحريق ما زالت غير معروفة حتى اللحظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تحاول احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة.

ووقع الحريق مساء اليوم على شارع 60 وسط اربيل.

وشهدت أربيل منذ بداية العام الحالي تسجيل قرابة ألف حريق بحسب الدفاع المدني، كانت أغلبها "مفتعلة" أو بسبب تماس كهربائي.

وكان أعنف الحرائق عندما نشبت النيران في سوق القيصيرية ما أدى إلى احتراق 227 محلا و7 مخازن، إضافة إلى إصابة 132 شخصاُ.

وبهذا الشأن أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وقالت إن المتورطين ينتمون لحزب العمال الكوردستاني وكانوا يخططون لاستهداف أسواق في بغداد وكذلك خط جيهان لنقل النفط، اضافة الى شبكة الكهرباء في أربيل.