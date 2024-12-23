الدفاع المدني بكوردستان يتسلم 50 مركبة "ميكزميني" للوقاية من الحرائق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تأمين 50 مركبة إطفاء صغيرة تُعرف باسم "ميكزميني"، بتمويل من إيرادات الوزارة الداخلية، في إطار التزام الكابينة التاسعة للحكومة، بحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

ووفق بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، بلغت تكلفة هذه المركبات 3.5 مليار دينار عراقي، مولت من ميزانية وزارة الداخلية، وسيتم توزيعها على مديريات الدفاع المدني في المحافظات والإدارات المستقلة بإقليم كوردستان.

وخلال مراسم التسليم، أكد المدير العام لديوان وزارة داخلية الإقليم، هیمن میراني، أهمية الوقاية من الحرائق وضرورة التزام المواطنين بتوفير مطافئ الحريق في مركباتهم ومنازلهم.

وأشار ميراني، إلى مسؤولية المستثمرين وأصحاب المشاريع بالالتزام بتعليمات مديرية الدفاع المدني عند إنشاء المباني وفق المعايير الدولية لمنع وقوع الحرائق، مشيداً بالتزام وزارة الداخلية بتوفير المركبات الأساسية والمعدات والأدوات اللازمة لعمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق بهدف حماية أرواح وممتلكات المواطنين أثناء حالات الطوارئ.

من جانبه، أعرب المدير العام للدفاع المدني في إقليم كوردستان، اللواء یادكار أنور، عن شكره لوزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، على توفير هذه المركبات، مؤكدًا أنها ستدخل الخدمة اعتبارًا من اليوم.