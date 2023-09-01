الدفاع التركية تنفذ عملية جوية ضد العمّاليين في إقليم كوردستان وتعلن نتائجها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تنفيذ عملية جوية ضد معاقل عناصر حزب العمال الكوردستاني، ووحدات حماية الشعب في إقليم كوردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن "العملية جرت في الساعة 00:30 ليل الخميس/الجمعة (21:30 ت.غ) على مناطق يتخذها عناصر الحزب قواعد لهم في قنديل وأسوس".

وأضاف البيان، أن العملية الجوية تأتي تماشيًا مع المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

ووفقا للبيان ذاته، فإن هدف العملية هو تحييد مقاتلي حزب العمال، ووحدات حماية الشعب والعناصر الأخرى، والقضاء على خطر الهجمات التي تستهدف الشعب التركي والقوات التركية انطلاقًا من (شمال العراق).

كما لفتت الوزارة في بيانها، إلى نتائج العملية، وقالت إنها "وجهت ضربة قوية ضد حزب العمال في المنطقة، وأسفرت عن تدمير 16 فوهة مغارة و4 مخابئ ومستودعين فضلًا عن تحييد عدد كبير من المقاتلين".

وذكرت الوزارة ايضا أن "الأهداف التي قصفت جرى تحديدها قبل تنفيذ العملية بدقة متناهية مع إيلاء أقصى قدر من الاهتمام والحرص لسلامة أرواح وممتلكات السكان المدنيين وحماية الأصول التاريخية والدينية والثقافية والبيئية في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.