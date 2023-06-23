الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها بهجوم للعماليين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها بإقليم كوردستان العراق في منتصف يونيو/ حزيران الجاري جراء هجوم نفذه عناصر حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.

وذكرت الوزارة في بيان أن جنديا أصيب بجروح خلال هجوم استهدف قواتها العاملة في منطقة عملية "المخلب" شمال العراق في 15 يونيو نقل على إثرها للمستشفى.

وأضافت أنه برغم المحاولات الطبية لإنقاذه الجندي المصاب إلا أنه توفي متأثرا بجروحه.