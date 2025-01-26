الدفاع التركية تعلن قتل 13 "عمالياً" شمالي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل 13 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وكالة "الأناضول"، أن قواتها تمكنت من قتل عناصر الحزب الكوردستاني في مناطق هاكورك وكارة ومتينا في إقليم كوردستان.

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "القوات المسلحة التركية مستمرة بكل عزم وإصرار في تدمير أوكار عناصر الحزب".

يذكر أن مصدراً أمنياً في دهوك أفاد وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بتعرض منزل مدني في قرية دمكا التابعة لقضاء باتيفا شمالي زاخو للقصف، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الجيش التركي ومسلحين من حزب العمال الكوردستاني.