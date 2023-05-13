الدفاع التركية تعلن تصفية عنصرين من حزب العمال في إقليم كوردستان بعد قتلهما ضابطاً تركياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، مقتل عنصرين من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان بعدما تسببا بمقتل ضابط تركي أمس الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم "انتقمنا لشهيدنا وستواصل الانتقام"، مشيرة إلى "تحييد" عنصرين من حزب العمال في منطقة عملية "المخلب – القفل".

وأكدت على استمرار عمليات الجيش التركي في المنطقة بحزم.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كوردستان العراق.