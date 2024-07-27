الدفاع التركية تعلن تدمير 25 موقعا للعمّاليين في غارات جوية نفذتها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ غارات جوية على أهداف لحزب العمال الكوردستاني في مناطق "كارا وقنديل وأسوس" في اقليم كوردستان العراق، وتدمير 25 موقعا بينها نقاط تضم شخصيات قيادية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، أنه، تم تنفيذ غارات جوية على أهداف في مناطق كارا وقنديل وأسوس شمال العراق بموجب الدفاع الشرعي وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أنه خلال الغارات تم تدمير 25 هدفًا بما في ذلك كهوف وملاجئ ومخازن ومنشآت يستخدمها قادة الحزب.