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الدفاع التركية تعلن "تحييد" 11 عمالياً في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-08T08:07:51+0000
الدفاع التركية تعلن "تحييد" 11 عمالياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 11 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني، في إطار عملية "المخلب - القفل" المتواصلة في إقليم كوردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تحييد 11 عنصرا من الحزب بينهم قياديون، في منطقة عملية المخلب - القفل".

وأوضحت أن القوات التركية ضبطت عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر بحوزة عناصر الحزب الذين تم تحييدهم.

وفي 18 أبريل/ نيسان أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بإقليم كوردستان.

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