تركيا تعلن "تحييد"سبعة عمّاليين بينهم مسؤولان بارزان في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد أربعة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق، بينهم "يوسف كالكان" المدرج ضمن النشرة الحمراء للمطلوبين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "تحييد" هؤلاء العناصر جاء إثر غارة جوية في منطقة عمليات "المخلب".

وأوضحت أن "كالكان" الملقب "سوكان تشالا" كان أحد الملاحقين بالنشرة الحمراء للمطلوبين، بتهم "تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي".

في غضون ذلك نقلت وكالة "الاناضول" التركية الرسمية نقلاً عن مصادر امنية قولها، إنه: في عملية جوية في السليمانية من قبل المخابرات التركية، تم تحييد كل من عمر فرات، الملقب "تولهيلدان وهو مسؤول العماليين في السليمانية، ويرافقه كل من عرفان زندي، الملقب "رامان ريناس"، وهدايت رسولي، الملقب "سينغافير ميكايل"، وهما ايرانيان.

واضافت المصادر الامنية، أنه نتيجة للعمليات التي نفذتها القوات المسلحة التركية في اقليم كوردستان، تراجع عناصر العماليين إلى السليمانية، وبدأوا يتخذون من ريف المحافظة موقعاً لهم.