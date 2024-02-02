الدفاع التركية: تحييد 4 عناصر من العمّاليين بغارة جوية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، بـ"تحييد" 4 من حزب العمال الكوردستاني بغارة جوية في إقليم كوردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم إنه تم تحييد العناصر الأربعة "بعد رصدهم في منطقة "أسوس" بغارة جوية".

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الخميس، تحييد 63 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني في أسبوع، خلال العمليات التي تنفذها القوات المسلحة داخل وخارج البلاد.

وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية زكي آقتورك، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، إن تحييد هؤلاء العناصر جرى خلال عمليات داخل البلاد وخارجها بما يشمل شمال العراق وسوريا.

وأضاف أن عدد العناصر الذين تم "تحييدهم" منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى اليوم بلغ 2000 و541.