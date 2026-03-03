الدفاعات الجوية في أربيل تُسقط طائرة مسيرة متوجهة للقنصلية الأميركية

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في أربيل، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة حلقت في أطراف المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية أثناء التوجه للقنصلية الأميركية، وإسقاطها في منطقة بستورة ضمن محافظة أربيل".

وكان مصدر محلي قد أبلغ وكالة شفق نيوز قبل قليل بسماع دوي انفجارين ضخمين في قاعدة حرير العسكرية.

وقال المصدر إن "القاعدة تعرضت لهجوم حيث سمع سكان المنطقة دوي انفجارين ضخمين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن طبيعة الانفجارين وما إذا كانت هناك خسائر أو إصابات بشرية.

وتتعرض مدينة أربيل منذ عدة أيام لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي.