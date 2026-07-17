الدفاعات الجوية تُحبط هجمات بطائرات مسيرة في سماء أربيل

شفق نيوز - أربيل

أحبطت منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، صباح اليوم الجمعة، هجمات بطائرات مسيرة مفخخة مجهولة الهوية في سماء أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تزامناً مع حدة تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة إثر تبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران.

وأفاد سكان محليون لوكالة شفق نيوز، بأنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن أربعة انفجارات فجر اليوم في أربيل، وشاهدوا أعمدة دخان أبيض في السماء ناتجة عن تصدي المضادات الأرضية للطائرات المسيرة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، باستثناء أضرار مادية محدودة في المواقع التي تساقط فيها حطام الطائرات المستهدفة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء الأربعاء الماضي، بشأن إحباط سلسلة هجمات مماثلة بطائرات مسيرة مفخخة في سماء العاصمة أربيل دون خسائر بشرية.