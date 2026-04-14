الدفاعات الجوية تعترض طائرتين مسيّرتين في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، يوم الثلاثاء، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة 17:04، تم اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين وجهتا من الأراضي الإيرانية نحو محافظة أربيل".

وأضاف أن "عملية الإسقاط تمت بواسطة طائرات حربية"، مبيناً أن "الإسقاط لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعرض مقار تابعة للمعارضة الإيرانية، جماعة كادحي كوردستان "كومله"، إلى هجوم بواسطة طائرات مسيّرة في إقليم كردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم استهدف مواقع الجماعة في منطقة سورداش ضمن محافظة السليمانية، دون توفر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.