تحديث.. الدفاعات الجوية تعترض عدة طائرات مسيرة أربيل (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، فجر السبت، بأن منظومة الدفاع الجوي للتحالف الدولي أسقطت، عدة طائرات مسيّرة كانت تحلّق في أجواء مدينة أربيل، ما أسفر عن سماع دوي انفجارات.

وأوضح المراسل أن عمليات الاعتراض نفّذتها منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف في قاعدة حرير بمطار أربيل، وأفضت إلى تدمير الطائرات قبل بلوغها أهدافها.

وتشهد أجواء إقليم كوردستان ولا سيما مدينة أربيل التي تحتضن قاعدة حرير والقنصلية الأميركية، استهدافاً متكرراً بالطائرات المسيّرة والصواريخ تتبنّاها في الغالب فصائل مسلحة موالية لإيران.