الدفاعات الجوية تسقط مسيّرة قرب مطار اربيل

شفق نيوز ـ أربيل

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة حاولت استهداف مطار أربيل الدولي ضمن سلسلة هجمات تعرض لها محيط المطار خلال الأيام المنصرمة.

وقال مراسلنا إن الدفاعات الجوية في قاعدة حرير بالمطار حيث تستضيف قوات أميركية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيّرة قبل وصولها إلى هدفها، فيما أفاد سكان قريبون بسماع دوي انفجار قوي في محيط المنطقة.

وتأتي هجمات أربيل التي تتبناها فصائل مسلحة موالية لإيران ضمن موجة تصعيد أوسع رافقت اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ السبت 28 شباط 2026 والتي تفجرت بعد اغتيال المرشد علي خامنئي.