الدجاج يثير الجدل في السليمانية وغرفة التجارة تطالب بتحديد الاسعار

شفق نيوز/ طالبت غرفة تجارة وصناعة السليمانية اليوم الاحد، توحيد أسعار الدجاج في أسواق الاقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب حقول الدواجن وذلك لتقليل الضرر المحتمل على المواطن وعلى أصحاب حقول الدواجن.

وقال ياسين رحيم نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "على الحكومة أن تكون لها خطة محكمة لعملية تصدير الدجاج وكذلك خطة للسيطرة على الأسعار وخطة لضبط أسعار المواد الاولية والاعلاف".

واضاف "يجب كذلك ان تلتزم الحكومات المحلية بتلك الخطط وان تنفذ الخطط والتوجيهات المركزية ".

وبين ياسين أن "غرفة تجارة وصناعة السليمانية مسؤولة عن كل أصحاب المشاريع التجارية ويجب أن تقلل الأعباء عنهم في حال لم تستطع تقديم ما يعين المشاريع ويطورها كما وطالب بأن تكون هنالك تسعيرة موحدة تحدد من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب حقول الدواجن بما يراعي مصلحة المواطن ومصلح أصحاب حقول الدواجن".

بدوره؛ بين ناظم عبدالله رئيس جمعية حقول الدواجن في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن "سعر السدحان في الحقول يباع الآن بـ(1900) دينار للكيلو غرام الواحد بيننا هو يكلف أصحاب الدواجن (3000) الف دينار وهذه يمثل عبء كبير على أصحاب المشاريع ، مؤكدا أن اي ارتفاع في الأسعار او انخفاض تتحمله الحكومة وذلك بسبب عدم وجود خطة حكومية تسيطر على أسعار السوق وأسعار تكاليف الإنتاج".

وأشار ناظم إلى أنه تم الاتفاق مسبقا على تصدير الدجاج الذي يتراوح وزنه من (1700 الى 1900) غرام ابي مناطق الوسط والجنوب لكن إدارة قضاء كلار تمنع تصدير الدجاج وهذا أثر بصورة كبيرة على عمل أصحاب حقول الدواجن".