الداخلية الكوردستانية تعلن ضبط مئات الاسلحة التركية المهربة في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ضبط اكثر من 600 قطعة سلاح مسدس تركي مهربة الى الاقليم في مدينة اربيل، مشيرة الى اعتقال المجموعة التي قامت بتهريبها.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه في عملية مشتركة بين مجلس آسايش (امن) اقليم كوردستان وقوات مديرية شرطة اربيل وبعد متابعة دقيقة ومستمرة اليوم الاربعاء تم ضبط 628 قطعة سلاح من نوع مسدس (المعروف محليا بالمسدس التركي) تم ادخالها بشكل غير قانوني الى اقليم كوردستان.

واوضح البيان ان المجموعة التي قامت بهذا العمل تم اعتقالها بامر من القاضي، مبينا انها ستقدم لمحكمة مختصة لتتلقى عقابها القانوني.

واشار البيان الى ان وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى في الاقليم مستمرة في متابعة والعمل على القضاء على ظاهرة السلاح المهرب وغير القانوني وايقاع العقوبة بالاشخاص والمجاميع التي تقوم بهذه الافعال.