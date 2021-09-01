سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الداخلية الكوردستانية تعلن ضبط مئات الاسلحة التركية المهربة في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-01T19:57:49+0000
الداخلية الكوردستانية تعلن ضبط مئات الاسلحة التركية المهربة في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ضبط اكثر من 600 قطعة سلاح مسدس تركي مهربة الى الاقليم في مدينة اربيل، مشيرة الى اعتقال المجموعة التي قامت بتهريبها.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه في عملية مشتركة بين مجلس آسايش (امن) اقليم كوردستان وقوات مديرية شرطة اربيل وبعد متابعة دقيقة ومستمرة اليوم الاربعاء تم ضبط 628 قطعة سلاح من نوع مسدس (المعروف محليا بالمسدس التركي) تم ادخالها بشكل غير قانوني الى اقليم كوردستان.

واوضح البيان ان المجموعة التي قامت بهذا العمل تم اعتقالها بامر من القاضي، مبينا انها ستقدم لمحكمة مختصة لتتلقى عقابها القانوني.

واشار البيان الى ان وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى في الاقليم مستمرة في متابعة والعمل على القضاء على ظاهرة السلاح المهرب وغير القانوني وايقاع العقوبة بالاشخاص والمجاميع التي تقوم بهذه الافعال.

related

حكومة كوردستان تحقق في مزاعم تهريب لقاح كورونا إلى إيران

Date: 2021-04-21 12:28:11
حكومة كوردستان تحقق في مزاعم تهريب لقاح كورونا إلى إيران

الآسايش تضبط العشرات من رؤوس الاغنام المهربة لإقليم كوردستان

Date: 2020-11-27 16:38:05
الآسايش تضبط العشرات من رؤوس الاغنام المهربة لإقليم كوردستان

برلماني كوردستاني يكشف بالوثائق عمليات تهريب في معبر حدودي

Date: 2021-01-17 05:14:18
برلماني كوردستاني يكشف بالوثائق عمليات تهريب في معبر حدودي

السلطات في اربيل تحبط محاولة تهريب نيباليين الى اراضيها (صور)

Date: 2020-03-25 09:57:32
السلطات في اربيل تحبط محاولة تهريب نيباليين الى اراضيها (صور)

صورة .. الاسايش تصادر 21 طنا من البيض قبل ادخالها من ايران الى اقليم كوردستان

Date: 2019-08-17 21:15:14
صورة .. الاسايش تصادر 21 طنا من البيض قبل ادخالها من ايران الى اقليم كوردستان

داخلية كوردستان تفعل منح الرخصة الالكترونية للتنقل بين المحافظات وفق القرارت الجديدة

Date: 2020-07-22 08:58:00
داخلية كوردستان تفعل منح الرخصة الالكترونية للتنقل بين المحافظات وفق القرارت الجديدة

التعليم الكوردستانية: الموضوعات الدراسية الالكترونية لن تدخل بالامتحانات

Date: 2020-05-26 20:29:36
التعليم الكوردستانية: الموضوعات الدراسية الالكترونية لن تدخل بالامتحانات

نيجيرفان بارزاني للفاتيكان: دستور إقليم كوردستان سيحفظ حقوق المسيحيين والمكونات كافة

Date: 2021-04-28 11:47:07
نيجيرفان بارزاني للفاتيكان: دستور إقليم كوردستان سيحفظ حقوق المسيحيين والمكونات كافة