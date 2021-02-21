الداخلية الكوردستانية تطلق عشرات الدرجات الوظيفية للتعيين على ملاكها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اطلاق نحو مائتي درجة للتعيين وفق عدد من الشروط.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها بحاجة الى 184 شخصاً للتعيين كشرطة راجلة على ملاك المديرية العامة للشرطة ومديرية شرطة محافظة اربيل وفقا لعدد من الشروط.

فمن ضمن الشروط، انه فيما يخص الخبرة ان الوزارة بحاجة الى 50 شخصاً من خريجي الدراسة المتوسطة و50 من خريجي الدراسة الاعدادية (العلمي والادبي والتجاري والصناعي) و25 شخصاً من خريجي معهد الحاسبات (الكومبيوتر) و39 شخصاً من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في اختصاصات البيولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسبات او هندسة الحاسبات والبكالوريوس بصورة عامة.

اما بصدد شروط تقديم الطلب للقبول فقد أشار البيان إلى أن المتقدم يجب ان يكون طول الذكر لا يقل عن 170 سم وللأنثى عن 160 سم والا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولايزيد عن 35 عاماً.

واضاف ان كل 25 متقدماً يتنافسون درجة وظيفية واحدة، مشيرا إلى أنه بعد تصنيف الاستمارات يتم حسم الدرجات الوظيفية البالغة 184 درجة عن طريق القرعة.