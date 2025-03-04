الخميس المقبل موعداً لصرف مساعدات التحالف الدولي المالية للبيشمركة

شفق نيوز/ أكدت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، استمرار تقديم المساعدات المالية من قبل التحالف الدولي لدعم قوات البيشمركة، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ستُوزع وفق جدول زمني محدد يشمل الضباط والجنود التابعين للوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم الخميس، 6 آذار/مارس، سيكون موعداً لصرف المساعدات المالية لشهر شباط/فبراير، والتي تشمل الضباط والجنود المنتسبين إلى ديوان الوزارة والوحدات القتالية".

وأضاف البيان، أن "هذه المستحقات تم تحويلها إلى الحسابات الرسمية للوزارة، بعد استكمال الإجراءات المالية والتدقيق من قبل المديرية العامة للموازنة والبرامج (الحسابات العسكرية)".

كما شددت وزارة البيشمركة، بحسب البيان، على "التزام التحالف الدولي باستمرار دعم قوات البيشمركة مالياً"، مؤكدة أن "أكثر من 46 ألف عنصر من القوات سيستلمون مستحقاتهم عبر مشروع حسابي الخاص بالمساعدات، بينما سيتم توزيع المستحقات للبقية من خلال النظام المصرفي المعتمد".

وتأتي هذه المساعدات في إطار التعاون المستمر بين التحالف الدولي ووزارة البيشمركة، بهدف تعزيز قدرات القوات في مواجهة التحديات الأمنية وضمان استقرارها المالي.