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الخمرة والسباق تتسبب بحادث تصادم بين عجلات على طريق رئيسي في أربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-11T08:32:31+0000
الخمرة والسباق تتسبب بحادث تصادم بين عجلات على طريق رئيسي في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم شرطة محافظة أربيل فاضل حاجي يوم الجمعة بوقوع حادث تصادم بين ثلاث عجلات على طريق حيوي في اربيل جراء تعاطي سائقين مواد كحولية إضافة إلى القيام بالتسابق.

وقال حاجي في بيان، إنه "في الساعة السابعة من صباح اليوم وعلى طريق (أربيل كسنزان) ومن سايد القدوم إلى داخل المدينة وتحت جسر 120 متراً كانت عجلتان أحداهما نوع "هيونداي"، والأخرى نوع "كيا سبورتج" تتسابقان، وتضيّقان الطريق الذي أغلقته أحداهما على الأخرى".

وأضاف أنه "عندها اصطدمت أحداهما بالأخرى بقوة لتنحرف العجلة الـ"هيونداي" وتسقط مباشرة داخل (الجزرة الوسطية) من الشارع لتسير قرابة 50 مترا عليه وتدمر جمالية الأشجار والأعشاب في الجزرة لتنحرف بعدها إلى الجانب الآخر من الشارع وتصدم بالرصيف وتتوقف".

ووفقا للمتحدث فإن "(الكيا السبورتج) ذهبت إلى الجانب الأيمن من الشارع لتصدم بعجلة نوع (مازدا) خصوصي لتتوقف بعدها، ونتيجة لهذا الحادث أُصيب سائقي العجلات الثلاث بجروح".

وتابع حاجي بالقول إن "إثنين من السائقين كانا المتسببين الرئيسيين في الحادث، وهما من القومية العربية، وبعد إجراء التحقيق معهما أتضح أنهما كانا قد استلكها كميات كبيرة من المواد المسكرة الأمر الذي شجعهما على مواصلة السباق".

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