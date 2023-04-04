الخطوط الجوية التركية تحدد 11 نيسان موعدا لاستئناف رحلاتها الى مطار السليمانية

شفق نيوز/ اعلن مطار السليمانية الدولي اليوم الثلاثاء، إن الخطوط الجوية التركية قررت إلغاء جميع الرحلات إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الحالي.

قال هاندرن هيوا مدير عام مطار السليمانية الدولي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الخطوط الجوية التركية علقت جميع رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الجاري، دون إبداء أسباب التعليق".

وأضاف "لقد طلبنا من هيئة الطيران التركية توضيحا من خلال حكومة إقليم كوردستان وهيئة الطيران العراقية"، مؤكدا إنه ليس لديهم أسباب فنية وأمنية ومالية وإدارية لتعليق الرحلات.

وأشار هيوا؛ إلى ان "عددا كبيرا من السائحين سيواجهون مشاكل" بسبب هذا التعليق.

وأعلن مطار السليمانية الدولي أمس الاثنين، ان الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وقال دانا محمد مسؤول اعلام مطار السليمانية الدولي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز؛ إن "الخطوط الجوية التركية أخبرتنا عن طريق بريد إلكتروني انها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي اعتبارا من هذه الليلة".

وأضاف أن "مطار السليمانية لا يعرف أسباب تعليق الرحلات"، مؤكدا أن "إدارة المطار خاطبت الجانب التركي لبيان أسباب تعليق الرحلات ومتى َ عودتها".