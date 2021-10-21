الخصخصة في كوردستان: السليمانية تخصخص "كتابة العرائض" وتذمر واسع من المحامين

شفق نيوز/ يشهد الاقتصاد العراقي بصورة عامة وإقليم كوردستان بصورة خاصة في الآونة الأخير مجموعة من المتغيرات، التي أثرت بشكل كبير على مساراته وتوجهاته، وذلك بهدف إجراء بعض الإصلاحات المالية والاقتصادية لعلاج القصور والاختلالات الهيكلية الناتجة ارتفاع سعر الدولار وأضرار جاحة كورونا و الانخفاض الذي شهده سعر النفط في بداية العام الحالي ما ولد اختلال واضح في نظام الإنتاج في كثير من القطاعات.

وتعتبر الاختلالات في النظام الإنتاجي وعلى رأسها الاختلال الناشئ عن سيطرة القطاع الحكومي وضعف كفاءته الإنتاجية من أهم الأمور التي تمثل حجر الزاوية في إصلاح الاقتصاد في المجتمعات.

وقد تم الاستعانة بعملية الخصخصة كأحد الأساليب الإصلاحية للهيكل الإنتاجي وعلى الأخص في العراق بصورة عامة والإقليم بصورة خاصة كونهما ينتهجان نظام الاقتصاد المركزي والملكية العامة للدولة لكافة المرافق والمؤسسات، وحيث أن الخصخصة في مجملها تعني تحويل ملكية المؤسسات بنقلها من ملكية القطاعات الحكومية إلى الملكية الخاصة هذا وفقا لما أكده الخبير الاقتصادي "أرسلان محمد" في حديثه لشفق نيوز وما يحتويه ذلك من أمور أخرى تتعلق بإدارة تلك المؤسسات بمستوى أفضل وكفاءة أشمل.

آثار سلبية للخصخصة

ويقول الناشط الاقتصادي سلام عبدالله لوكالة شفق نيوز؛ إن "بقدر ما للخصخصة من فوائد وأهداف ونتائج إيجابية، فلها أيضا جانب من الآثار السلبية التي قد تنتج جراء إهمال الحكومات وسوء اختيار الأنشطة والقوانين والتوقيتات التي تنظم عملية الخصخصة، وغياب معايير عالية ورقابة مستمرة، وشفافية وحوكمة، وبالتالي تظهر خطورتها الكامنة، ومن ضمنها؛ التركيز على المصالح الخاصة تعمل على إهمال المصلحة العامة فيؤدى إلى إهمال الطبقات الوسطى لأن الخاص يهتم بالمال، و الاحتكار للقرارات من القطاع العام على الرغم من وجود خصخصة في حالة الجزئية فيؤدي إلى ارتفاع عدم المساواة بين الاقتصاد والاجتماع، وإذا اعتمدت الحكومة على القطاع الخاص في كل شيء يجعل الوطن سهل لدخول الأجانب والسيطرة عليه و زيادة معدلات التضخم، وزيادة معدلات الفقر على المستوى الوطني".

واضاف عبدالله؛ أن "الخصخصة قد تتسبب بتآكل وانعدام الطبقة الوسطى، إضافة إلى ارتفاع معدلات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن "خصخصة القطاعات الحكومية قد تنقلنا بشكل مباشر من دول حكم الفرد الواحد أو الحزب الواحد إلى دول حكم رجال المال والأعمال، وبالتالي ستكون السلطة بيد مجموعة من المنتفعين الحريصين على مصالحهم الشخصية، وبالتالي غياب الديمقراطية".

خصخصة "العرائض"

من أبسط الأشياء التي تم خصخصتها في الآونة الأخيرة هي خصخصة "تقديم العرائض في المؤسسات الحكومية" ما دفع بعدد من المحامين الكورد بتقديم دعوى قضائية ضد قرار وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان بعد قيامها بخصخصة مهنة "تقديم العرائض" أمام المحكمات وتحويلها لشركات استثمارية،

المحتجون وخلال مؤتمر صحفي لهم هذا اليوم الخميس أمام محكمة السليمانيّة انتقدوا قرار وزارة العدل بالرغم من عدم موافقة وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان.

وأكدوا كذلك أن تكاليف تقديم العرائض كان سابقا لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار بينما أصبح اليوم يصل إلى أكثر من ١٥ ألف دينار للمعاملة الواحدة، ما انعكس سلبا على المواطنين.

نتائج الخصخصة

يرى الخبير الاقتصادي هاوري شكر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن قرار الخصخصة يحمل في طياته درجة عالية من المخاطرة للحكومات، ونجاح برامج الخصخصة يعتمد إلى حد كبير على وضوح الأهداف التي ترنو الدولة إلى تحقيقها من تحويل عدد من مؤسساتها العامة إلى القطاع الخاص، لأن مسار الخصخصة يتحدد بهذه الأهداف.

وأشار شكر إلى ان هناك بعض الحكومات اتخذت من الخصخصة وسيلة لتدمير الاقتصاديات وزيادة نسب البطالة والتخلف الاقتصادي وذلك بعدم اختيارها السليم سواء للأنشطة أو التوقيتات أو القوانين المنظمة للعملية، وعلى العكس من ذلك فهناك بعض من الحكومات الأخرى التى اتخذت من الخصخصة وسيلة لزيادة الكفاءة العمالية وإدخال التكنولوجيا الجديدة وتقليل الأعباء من على كاهلها وتقليل نسب البطالة وتحسين الخدمات والسلع وزيادة الموارد.