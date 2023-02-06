الخريجون الأوائل في السليمانية يهددون بالنزول للشارع.. صور

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الخريجين الأوائل أمام رئاسة جامعة السليمانية، اليوم الاثنين، للمطالبة بالتعيين، مهددين بالنزول للشارع .

وقال ممثل المحتجين "محمد باقي" خلال مؤتمر صحفي حضرته عقده مع زملائه من الخريجين الأوائل، حضرته وكالة شفق نيوز، "نطالب حكومة إقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكوردستانية بمنحنا حقنا الأساسي وهو التعيين الذي يعد مطلبا للكثير من الجامعات بسبب النقص في الاختصاصات التي نمتلكها".

واضاف "نحن قرابة 10 الاف خريج من الاوائل، وقد قمنا بـ32 تظاهرة منذ سنوات في مختلف مناطق الإقليم للمطالبة بالتعيين، إلا أن الاستجابة لم تصل من الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أنه في حال عدم الاستجابة سننزل للشارع للمطالبة بالحقوق.

واضاف ان مجلس وزراء الإقليم أصدر أمرا في 26 تشرين الأول 2022، يتضمن تعيين الخريجين الأوائل إلا أنه لم ينفذ لغاية الآن .